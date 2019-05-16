Россия предлагает США договор о невмешательстве в дела друг друга

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия предлагает США заключить договор о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, Москва готова изложить договоренности письменно. о чем глава МИД России Сергей Лавров сообщил главе Госдепа Майку Помпео.

Он отметил, что Россия готова дать возможность профессионалам разобраться с тем, «какие все-таки могут быть претензии у США относительно тех или иных, как они говорят, «злонамеренных воздействий с использованием интернета» на их структуры.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская вежливость не означает, что страна будет идти на уступки США.