Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что во многих странах инаугурация не предполагает иностранных гостей и заявил, что не знает, какая практика на Украине.

Песков также не ответил, будет ли Владимир Путин поздравлять Владимира Зеленского с инаугурацией. Он уточнил, что это решение президента.

Ранее стало известно, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая, за данное число выступили 315 парламентариев.