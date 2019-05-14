Вашингтон готовится к применению ядерного оружия в Европе, заявили в МИД

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Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение США ядерного вооружения в Европе — это подготовка к его применению, передает РИА «Новости».

По его мнению, Соединенные Штаты готовятся сделать это с разрешения неядерных европейских стран, которые «делают вид, что ничего не происходит»

Ермаков отметил, что при этом цивилизованные европейские страны ставят себя «на грань ядерной катастрофы»

Ранее был раскрыт ядерный запас США.