Зеленского вызвали в суд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/983/12314983/upload-RTX6SKMI-pic905-895x505-90826.jpg">

Избранного президента Украины вызвали в суд Киева для рассмотрения дела о нарушении ограничений по ведению предвыборной агитации, передает УНИАН.

Рассмотрение дела назначено на 13 мая в 12:45.

В день голосования Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. В полиции Киева сообщили, что действия Зеленского квалифицированы по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Зеленскому может грозить штраф в размере от 30 до 50 минимумов доходов граждан.

Ранее Зеленский объяснил, зачем показал журналистам заполненный бюллетень.