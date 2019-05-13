Зеленского вызвали в суд
Избранного президента Украины вызвали в суд Киева для рассмотрения дела о нарушении ограничений по ведению предвыборной агитации, передает УНИАН.
Рассмотрение дела назначено на 13 мая в 12:45.
В день голосования Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. В полиции Киева сообщили, что действия Зеленского квалифицированы по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Зеленскому может грозить штраф в размере от 30 до 50 минимумов доходов граждан.
Ранее Зеленский объяснил, зачем показал журналистам заполненный бюллетень.