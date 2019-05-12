Премьер Литвы пообещал уйти в отставку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/593/11819593/RTR270B5-pic905-895x505-44185.jpg">

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в случае поражения на президентских выборах уйдет в отставку, передает РИА «Новости».

По данным агентства, об этом он сказал в своем избирательном штабе.

Как отмечается, Сквернялис пообещал уйти в отставку вместе с правительством Литвы.

При этом в выборах участвуют девять претендентов, а Сквернялис является одним из фаворитов президентской гонки.

Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Литве завершилось голосование.