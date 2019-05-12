Премьер Литвы пообещал уйти в отставку
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в случае поражения на президентских выборах уйдет в отставку, передает РИА «Новости».
По данным агентства, об этом он сказал в своем избирательном штабе.
Как отмечается, Сквернялис пообещал уйти в отставку вместе с правительством Литвы.
При этом в выборах участвуют девять претендентов, а Сквернялис является одним из фаворитов президентской гонки.
Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Литве завершилось голосование.