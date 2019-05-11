Штаб Зеленского предложил украинцам сообщать ему о проблемах в фейсбуке

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского предложили украинцам сообщать о волнующих их проблемах, сообщает РИА «Новости»

В фейсбуке штаба призвали граждан написать о проблемах, которые их беспокоят, и пообещали, что на них отреагирует сам Зеленский.

Ранее сообщалось, что инаугурацию Зеленского предложили провести на стадионе.

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.