Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

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Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА «Новости».

По его словам, подготовленное Бельгией, Германией и Кувейтом заявление искажает реальную ситуацию в сирийском Идлибе.

Зампостпреда добавил, что обсуждение ситуации в Сирии ведется и с США — по профессиональным, военным и политическим каналам.

«Там люди обсуждают ситуацию с фактами и картами на руках, понимают оперативную ситуацию на сирийском театре», — рассказал Сафронков.

Он подчеркнул, что приоритетом России является суверенитет, целостность и независимость Сирии, которые следует «соблюдать не на словах, а на делах».

Ранее сообщалось, что США призвали Россию «надавить» на Сирию.