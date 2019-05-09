«Я умный»: Трамп о желании поладить с Россией и Китаем

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом и планирует наладить отношения с ней, а также с Китаем. Трансляцию брифинга американского лидера вел C-SPAN.

По его словам, Германия платит России «миллиарды долларов за трубопровод». При этом, подчеркнул Трамп, США «должны защищать Германию от России», которая якобы является врагом.

Вместе с тем, Трамп уточнил, что не хочет считать Россию врагом.

«Я не хочу ее называть врагом, я хочу поладить с Россией, сейчас хочу поладить и с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить», — заключил Трамп.

Ранее Трамп прокомментировал данные о новом запуске ракет властями Северной Кореи.