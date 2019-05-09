Требование Эстонии вернуть «захваченные земли» прокомментировали в посольстве РФ
В диппредставительстве России в Эстонии прокомментировали слова эстонского главы МВД Марта Хельме относительно территориальных претензий к российской стороне. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Хельме выступил с требованием к России вернуть «захваченные земли».
В посольстве России отметили, что глава МВД выразил свое личное мнение, заявив, что Россия якобы не вернула стране 5,2% территории.
Это заявление не демонстрирует реальную позицию страны, подчеркнули в посольстве.
«Руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением их авторов», — отметили в диппредставительстве.
В связи с этим в посольстве полагают, что это касается и слов Хельме.
Ранее минюст Эстонии потребовал от России компенсацию за «советскую оккупацию».