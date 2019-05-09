Глава МВД Эстонии требует от России вернуть «захваченные земли»

Глава МВД Эстонии Март Хельме потребовал от России вернуть «захваченные земли», передает издание Eesti.

По мнению Хельме, Россия не вернула Эстонии 5,2% территории.

«До сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил Хельме.

При этом он признал, что Эстония готова ждать, когда вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

«Воевать с Россией мы не собираемся», — добавил Хельме.

Ранее минюст Эстонии потребовал от России компенсацию за «советскую оккупацию».