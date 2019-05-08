«Кнут»: у Зеленского раскритиковали закон об исключительности украинского языка

Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш раскритиковал принятый Верховной радой закон об украинском языке, передает ТАСС.

По его мнению, этот закон является «кнутом», который может иметь обратное действие.

«Если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — заявил Юраш.

Он пояснил, что силовые методы, напротив, замедляют процесс украинизации.

Ранее известная журналистка вызвалась научить Зеленского украинскому языку.