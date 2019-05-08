Убивший Троцкого ледоруб предъявили народу

Ледоруб, которым, предположительно, агент НКВД Рамон Меркадер убил Льва Троцкого, показали в международном музее шпионажа в Вашингтоне, передает ТАСС.

Ранее ледоруб считался утраченным.

Американский историк Кит Мелтон рассказал об истории обнаружения уникального артефакта и доказательствах его подлинности рассказал во вторник в интервью корр. ТАСС передавший экспонат в дар музею.

«Я искал его везде. Мне понадобилось 40 лет, чтобы найти его и еще три года, чтобы установить его подлинность», — заявил Мелтон.

Сообщается, что орудие неожиданно нашлось в 2005 году в доме у жительницы Мехико Аны Алисии Салас. По ее словам, ледоруб достался ей в наследство от деда, который был сотрудником тайной полиции.

Подробнее об убийстве Льва Троцкого читайте в материале «Газеты.Ru».