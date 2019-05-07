Луценко оправдал неявку Порошенко на допрос
Украинский генпрокурор Юрий Луценко объяснил неявку президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о Майдане, передает ТАСС.
По словам чиновника, у президента были неотложные государственные дела.
«Он (Порошенко. — Газета.Ru) готов это сделать в любой день, начиная с сегодняшнего, но в то время, когда у него нет официальных мероприятий», — сказал Луценко.
Отмечается, что генпрокурор критически оценил вызов лидера на допрос.
Ранее сообщалось, что Порошенко прогулял допрос по делу о Майдане.