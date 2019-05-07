Луценко оправдал неявку Порошенко на допрос

<img src="//img.gazeta.ru/files3/135/12241135/RIAN_5460097.HR-pic905-895x505-56798.jpg">

Украинский генпрокурор Юрий Луценко объяснил неявку президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о Майдане, передает ТАСС.

По словам чиновника, у президента были неотложные государственные дела.

«Он (Порошенко. — Газета.Ru) готов это сделать в любой день, начиная с сегодняшнего, но в то время, когда у него нет официальных мероприятий», — сказал Луценко.

Отмечается, что генпрокурор критически оценил вызов лидера на допрос.

Ранее сообщалось, что Порошенко прогулял допрос по делу о Майдане.