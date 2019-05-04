Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая. Об этом сообщил глава фракции «Самопомич» Олег Березюк, передает RT.

По его словам, мероприятие начнется в 15.00 в здании парламента.

«Насколько я понимаю, будет не только этот разговор, будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной раде. Будем говорить в том числе и об инаугурации», — отметил Березюк.

Других подробностей политик не привел.

Ранее сообщалось, что инаугурация Зеленского будет с «фишечками».

30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.