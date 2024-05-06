Военный эксперт заявил, что в апреле российские войска отбили более 120 атак ВСУ

Российские войска на рубежах в ЛНР отбили более 120 атак Вооруженных силы Украины (ВСУ) за апрель. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, в результате попыток ВСУ остановить ВС РФ они потеряли около 17 185 солдат и наемников, что на 3935 человек больше, чем в марте.

В апреле российские военнослужащие уничтожили 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин ВСУ, сказал Марочко.

Военный эксперт добавил, что с 28 апреля по 4 мая украинские войска 27 раз пытались проникнуть на территорию ЛНР, потеряв при этом 3300 военнослужащих и наемников.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно продвигаются на Красноармейском направлении.

30 апреля Марочко заявил, что российские военные готовы к возможным провокациям со стороны украинской армии в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ в майские праздники.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.