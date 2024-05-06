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Раскрыт список самых популярых авто среди россиян в апреле

В апреле в топ самых популярных авто в РФ вошли Lada Granta, Vesta и Haval Jolion

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Depositphotos

Рейтинг самых популярных легковых автомобилей в России по итогам апреля возглавили модели Lada Granta, Vesta и Haval Jolion. Список опубликовал «Автостат».

По данным аналитического агентства, первое место в рейтинге заняла Lada Granta, продажи которой в апреле достигли 19,4 тыс. экземпляров (+5,9% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года). На второй строчке оказалась Lada Vesta с показателем в 13,3 тыс. экз. и китайский кроссовер Haval Jolion с 6,1 тыс. экз. Также в топ-5 вошли внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend. В десятке лучших оказались иномарки Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

Список самых популярных автобрендов также возглавила Lada. За ней следуют Haval, Chery, Geely и Changan. Также востребованными марками среди россиян оказались Omoda, Exeed, Jetour, Belgee и Tank.

Всего по итогам апреля в РФ было продано 137 тыс. новых легковых машин, что на 81,2% больше, чем год назад.

До этого сообщалось, что китайская компания Chery начала продажи обновленного кроссовера Tiggo 7 на домашнем рынке. Цены начинаются от 74,9 тыс. юаней (968 тыс. рублей по курсу на момент публикации. Примерно столько в РФ стоит Lada Niva Legend). От дорестайлингового автомобиля новинка отличается решеткой радиатора, состоящей из большого количества хромированных матричных элементов. Сзади фонари по-прежнему соединены перемычкой, при этом доступны только три цвета кузова (белый, серый и черный). В салоне вместо прежних сдвоенных экранов по 12,3 дюйма теперь используется единый дисплей диагональю 24,6 дюйма.

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