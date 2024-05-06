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Санитарка сломала позвоночник, когда поднимала лежачего пациента

В Свердловской области санитарка отсудила у больницы 450 тыс. рублей за травму

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Shutterstock

В Екатеринбурге санитарка получила тяжелую травму во время работы, когда поднимала лежачего пациента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Санитарка психиатрической больницы сломала позвоночник на работе. Женщина по просьбе дежурного врача пересаживала лежачего пациента с кровати в инвалидное кресло. Медработник почувствовала сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента.

Женщина выпила обезболивающий препарат и спустя двое суток обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Россиянка обратилась в суд и взыскала с медицинского учреждения 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на рабочем месте.

До этого сообщалось, что родители отсудили у больницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей за катетер в сердце ребенка. Ребенку, который весил ниже нормы, назначили специальные препараты, их вводили через специальный катетер для новорожденных. Кончик устройства отломился, остался в вене и позже оказался в сердце. Родителям пришлось везти младенца в Москву, чтобы столичные специалисты достали 10-сантиметровый инородный предмет.

Ранее россиянину ампутировали ногу из-за неправильного диагноза.

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