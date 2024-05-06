Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рублев объяснил свое загадочное послание после финала турнира в Мадриде

Рублев признался, что сам не знает, почему оставил загадочное послание на камере

close
100%
Susana Vera/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, почему оставил интригующее послание на камере после финального матча грунтового турнира в Мадриде (Испания).

«Я не знаю. Честно говоря, я не мог даже думать в последние пару дней из-за моей болезни. Я мог думать только о теннисе, не переключаясь ни на что другое. Поэтому сейчас я позволяю себе быть полностью свободным», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Российский теннисист написал на камере: «Самадхи. Теперь я свободен».

Рублев 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

После победы в Мадриде Андрей Рублев переместился в восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

Ранее госпитализированный Рублев рассказал о своей страшной болезни во время турнира в Мадриде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами