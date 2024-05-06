Рублев объяснил свое загадочное послание после финала турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, почему оставил интригующее послание на камере после финального матча грунтового турнира в Мадриде (Испания).

«Я не знаю. Честно говоря, я не мог даже думать в последние пару дней из-за моей болезни. Я мог думать только о теннисе, не переключаясь ни на что другое. Поэтому сейчас я позволяю себе быть полностью свободным», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Российский теннисист написал на камере: «Самадхи. Теперь я свободен».

Рублев 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

После победы в Мадриде Андрей Рублев переместился в восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

Ранее госпитализированный Рублев рассказал о своей страшной болезни во время турнира в Мадриде.