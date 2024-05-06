В Израиле не видят альтернативы операции в Рафахе после отказа ХАМАС от сделки

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал безальтернативной наземную операцию ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Рафахе. Об этом сообщает Reuters.

По словам Галанта, это связано с отказом ХАМАС от соглашения по прекращению огня с Израилем. Эту же позицию он передал главе Пентагона Ллойду Остину II в ходе телефонного разговора.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что любая потенциальная израильская военная операция в Рафахе должна включать в себя надежный план эвакуации палестинского гражданского населения и поддержания потока гуманитарной помощи.

Перед этим cообщалось, что Израиль начал эвакуацию мирных палестинцев из Рафаха.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.