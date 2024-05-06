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Госдума может утвердить кандидатуру премьер-министра РФ за день

ГД может утвердить премьера, если Путин предложит кандидатуру после инаугурации

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Госдума уже 8 мая может утвердить премьер-министра, если президент РФ Владимир Путин предложит кандидатуру сразу после инаугурации. Об этом заявил председателя ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени.

Он также сообщил, что членов правительства могут утвердить за два заседания, которые могут пройти 13 и 14 мая.

4 мая глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что к инаугурации президента России недружественные страны готовят провокации.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента сообщал, что Госдума может утвердить премьер-министра 10 мая, если она получит представление от Путина.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с уходящим в отставку правительством.

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