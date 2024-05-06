Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо неожиданное полезное свойство кофе без кофеина

Daily Mail: кофе без кофеина содержит много клетчатки

close
100%
Depositphotos

По словам британского эпидемиолога и исследователя в области здорового питания Тима Спектора, кофе без кофеина содержит большое количество клетчатки – важного для пищеварения и самочувствия питательного вещества. Об этом сообщает Daily Mail.

Кофе без кофеина (или декаф) — это кофе, откуда искусственным методом убрали кофеин. Такой эффект достигается путем обработки зерен горячей водой, а также последующим замачиванием и фильтрацией.

Спектор объяснил, что кофе без кофеина мягко стимулирует работу нервной системы, не вызывая бессонницы и нарушений работы сердца. Также этот напиток улучшает работу пищеварительного тракта. Дело в том, что декаф-обработка увеличивает содержание в кофе клетчатки — важнейшего питательного вещества, которое в основном входит в состав фруктов, овощей и злаков.

Клетчатка — это растительный компонент, не перевариваемый пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемый полезной микрофлорой кишечника. Она ускоряет время прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт, способствует очищению кишечника и избавляет от запоров. Также потребление растительных волокон снижает риск развития ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам врача, в одной чашке кофе без кофеина содержится 1,5 граммов клетчатки. Примерно столько же растительных волокон можно получить вместе со стаканом апельсинового сока. При этом рекомендуемая Национальной службой здравоохранения Великобритании дневная норма потребления клетчатки составляет 30 граммов.

Ранее стало известно, почему у некоторых людей ухудшается самочувствие после кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами