Названо неожиданное полезное свойство кофе без кофеина

По словам британского эпидемиолога и исследователя в области здорового питания Тима Спектора, кофе без кофеина содержит большое количество клетчатки – важного для пищеварения и самочувствия питательного вещества. Об этом сообщает Daily Mail.

Кофе без кофеина (или декаф) — это кофе, откуда искусственным методом убрали кофеин. Такой эффект достигается путем обработки зерен горячей водой, а также последующим замачиванием и фильтрацией.

Спектор объяснил, что кофе без кофеина мягко стимулирует работу нервной системы, не вызывая бессонницы и нарушений работы сердца. Также этот напиток улучшает работу пищеварительного тракта. Дело в том, что декаф-обработка увеличивает содержание в кофе клетчатки — важнейшего питательного вещества, которое в основном входит в состав фруктов, овощей и злаков.

Клетчатка — это растительный компонент, не перевариваемый пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемый полезной микрофлорой кишечника. Она ускоряет время прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт, способствует очищению кишечника и избавляет от запоров. Также потребление растительных волокон снижает риск развития ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам врача, в одной чашке кофе без кофеина содержится 1,5 граммов клетчатки. Примерно столько же растительных волокон можно получить вместе со стаканом апельсинового сока. При этом рекомендуемая Национальной службой здравоохранения Великобритании дневная норма потребления клетчатки составляет 30 граммов.

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