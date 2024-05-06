Доктор перечислила анализы, которые нужно сдать при выходе из поста

Чтобы оценить свое состояние здоровья после завершения поста, нужно сдать ряд анализов. Это общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов, анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Анна Луговская.

«Эти обследования помогут понять, есть ли какие-то проблемы в организме на данный момент в части белкового обмена, дефицита витаминов группы В и железа. Так как именно эти показатели могут измениться, когда мы убираем из рациона мясные, рыбные продукты, снижая потребление белка», – отметила Луговская.

Выходя из поста, люди могут испытывать определенный дискомфорт – например, может быть повышенная тяга к сладкому, становится сложнее контролировать свое питание, как это было до поста, может также отмечаться усталость, снижение активности.

«Это может быть следствием дефицита белка в организме. Если ранее у человека были проблемы с белковым обменом или его дефицит, такие ограничения в питании могут только усугубить это состояние. Помимо этого, к основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний, в первую очередь желудочно-кишечного тракта.Помимо дефицита белка, исключая мясные и рыбные продуктов во время поста, мы лишаемся большого количества микро- и макронутриентов,— в большей степени это железо и витамины группы В, которые необходимы для полноценной работы организма», – объяснила специалист.

По ее словам, если после завершения поста, при переходе на обычный план питания вы чувствуете слабость, повышенную утомляемость и дискомфорт, – следует обратиться к таким специалистам, как эндокринолог, диетолог или терапевт.

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