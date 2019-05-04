Трамп не обсуждал с Путиным вмешательство РФ в выборы-2020

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передает CNN.

Отмечается, что лидеру задали вопрос, обсуждал ли он с Путиным «российскоt вмешательство».

«Он (Путин. — Газета.Ru) сказал что-то вроде «гора родила мышь». Он знал это, потому что он знал, что не было никакого сговора, что бы там ни говорили», — ответил Трамп.

Недавно генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы. Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.

Кроме того, Трампа спросили, сказал ли он Путинe не вмешиваться в следующие выборы. Сначала президент ответил журналистке, что она «очень груба», так как он говорит и отвечает на вопрос. Когда этот вопрос был задан повторно, Трамп сказал, что эта тема не поднималась.

Ранее ведущий CNN заявил, что президент США повел себя так, как будто он является официальным представителем Кремля.