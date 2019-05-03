Трамп заявил, что Путин не намерен вмешиваться в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень позитивный» разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по Венесуэле, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что обе страны хотят увидеть развитие ситуации в этой стране в лучшую сторону.
«Он (Путин) не намерен вмешиваться в Венесуэлу… он только хочет увидеть что-то позитивное для Венесуэлы. Я чувствую то же самое. Мы хотим доставить гуманитарную помощь, люди голодают», — сказал он.
Трамп отметил, что провел «очень позитивный разговор с Путиным по Венесуэле».
Ранее в Кремле сообщили, кто был инициатором разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.