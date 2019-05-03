Путин и Трамп обсудили доклад по «российскому делу»

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону и обсудили доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства», передает РИА «Новости».

«Они очень, очень кратко обсудили доклад в контексте того, что оно закончено и что не было никакого сговора, о чем, я уверена, оба лидера очень хорошо знали еще задолго до того, как состоялся этот звонок», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что президенты продолжили обсуждение других, более актуальных тем.

Ранее сообщалось, что лидеры проговорили около полутора часов.