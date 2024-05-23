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Стало известно о задержании замначальника Генштаба РФ Вадима Шамарина

«Ъ»: задержан заместитель начальника Генштаба ВС России Вадим Шамарин

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Минобороны РФ

Заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина задержали. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шамарин также является начальником Главного управления связи вооруженных сил.

Источник «Ъ» в правоохранительных органах подтвердил, что у генерала прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

В 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Он был обвинен в мошенничестве и получении взятки.

21 мая бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным источников, следствие считает, что он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей. Отец арестованного допустил, что его могли подставить из-за «сказанной начальству правды». Попова сняли с поста командующего в прошлом году – сам он связал свое отстранение с докладом о проблемах в армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силовики задержали глав свердловской налоговой и отдела борьбы с коррупцией.

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Арест замначальника Генштаба
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