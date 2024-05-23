Создатель нового «Майора Грома» объяснил, почему не считает бедой уход Netflix

Режиссер фильма «Майор Гром: Игра» Олег Трофим признался, что не считает проблемой уход с российского рынка зарубежных партнеров и стриминга Netflix. Его слова передает ТАСС.

«Что касается ситуации с тем, что Netflix ушел из России, — честно, не беда. Все-таки, мне кажется, главный наш зритель — российский. Я лично убежден, что невозможно шагнуть далеко вперед, пока ты не получишь настоящую поддержку у себя дома», — заявил постановщик.

По словам кинематографиста, сейчас он вместе с командой «Майора Грома» сконцентрировался на поддержке именно российского зрителя. Режиссер уточнил, что не испытал неудобств в работе после ухода западных компаний.

Фильм «Майор Гром: Игра» вышел в российский прокат 23 мая 2024 года. Сюжет третьего фильма происходит спустя год после событий второго. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице.

В новой части франшизы к своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский.

Ранее российским актерам аплодировали почти 8 минут в Каннах.