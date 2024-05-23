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Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна

Кадыров сообщил, что встретился в Москве с королем Бахрейна Аль Халифой

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в Москве провел встречу с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером бен Хамад бен Исой Аль Халифой. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале, сопроводив пост кадрами со встречи.

Кадыров также сообщил, что «с большим удовольствием» пригласил короля Бахрейна и его сына посетить Чечню. Монарх в свою очередь предложил главе Чечни приехать в Бахрейн.

По словам российского чиновника, король Бахрейна заявил на встрече, что очень уважает чеченский народ, что королевство и республику связывает одна религия. Также Аль Халиф выразил Кадырову большую признательность за усилия, направленные на поддержку мусульман в России.

«Мы условились и дальше активно содействовать укреплению нашего взаимодействия и братства», — продолжил Кадыров.

На этой неделе также сообщалось, что Кадыров провел в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его посетить Чеченскую Республику.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период военной операции.

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