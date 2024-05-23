Язык, на котором женщина говорит во время беременности, меняет мозг нерожденного ребенка

Младенцы, чья мать говорила на разных языках во время беременности, чувствительны к более широкому диапазону звуковых частот. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Human Neuroscience (Front. hum. neurosci).

Предыдущие исследования показали, что в третьем семестре беременности плод может слышать материнский голос. В новой работе ученые проанализировали данные женщин из Каталонии, где 12% населения — билингвы, то есть носители двух языков (испанского и каталонского).

41% участниц говорили исключительно на каталонском (9%) или испанском (91%) во время беременности. Остальные 59% говорили на двух языках: испанском и каталонском, либо на комбинации одного из них с такими языками, как арабский, английский, румынский или португальский.

Исследователи разместили электроды на лбу младенцев, чтобы измерить электрическую активность в ответ на звуки, характерные для различных языков. Оказалось, что дети матерей-билингвов были чувствительны к более широкому диапазону звуков речи.

Дети, которые слышали один язык в утробе матери, были чувствительнее к набору звуков, характерному для этого языка. При этом электрическая активность в ответ на каждый из звуков была выше, чем у билингвов.

Результаты могут означать, что мозг одноязычных детей был приспособлен для сильной реакции на важные для него звуки, а мозг билингвов — для менее выраженной реакции, но на большее число звуков.

Работе подчеркивает важность воздействия звуков родного языка (или языков) на развивающийся плод. Однако ученые смогут дать конкретные рекомендации женщинам-билингвам лишь после дополнительных исследований.

Ранее ученые выяснили, что бактерии беременной женщины могут влиять на риск преждевременных родов.