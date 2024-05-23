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Писториус ответил шуткой на слухи о возможности баллотироваться в канцлеры

Глава МО ФРГ Писториус заявил, что не намерен соперничать с Шольцем на выборах

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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус опроверг слухи о том, что он в следующем году может баллотироваться в канцлеры от социал-демократов (СДПГ) вместо нынешнего канцлера Олафа Шольца. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в городе Пабраде в Литве главе минобороны заявили, что многие в СДПГ хотели бы видеть его на более высокой позиции. Писториус в ответ на это задался вопросом, какая позиция может быть выше, чем министр обороны. Журналист сказал, что это канцлер.

Писториус подчеркнул, что у него уже есть замечательный канцлер, это Шольц, который хочет участвовать в выборах в 2025 году. Министр назвал этот разговор ненужной дискуссией и отметил, что эта тема вообще не стоит в повестке СДПГ.

Писториус подчеркнул, что большинство в партии поддерживают курс Шольца, в том числе по помощи Украине.

На этой неделе телеканал NTV сообщал, что значительная часть СДПГ хочет, чтобы на выборах 2025 года кандидатом в бундесканцлеры стал не нынешний глава правительства Олаф Шольц, а Писториус.

Ранее сообщалось, что Германия готовит самую радикальную военную реформу за 35 лет.

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