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Агата Муцениеце поцеловалась с Иваном Чуйковым

Актриса Муцениеце поцеловалась с Чуйковым на глазах у зрителей премии RU.TV

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ru_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Агата Муцениеце поцеловалась с телеведущим Иваном Чуйковым на премии RU.TV. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) телеканала.

«Наши роскошные ведущие устроили сюрприз не только зрителям в зале и онлайн, но и всем звездным гостям», — подписали под роликом.

Ведущие стояли на сцене, держась за руки. Затем звезды поцеловались на глазах у зрителей. Это случилось после того, как комик Александр Ревва сделал комплимент паре, а также призвал к поцелую.

«У них все только начинается. Целуйтесь», — сказал знаменитость.

Недавно сообщалось, что Чуйков и Муцениеце расскажут о своем романе на премии телеканала RU.TV, которая пройдет в формате мюзикла. При этом друзья пары заявляли изданию kp.ru, что у знаменитостей пиар-роман.

«Что касается Ивана Чуйкова, то там обычная пиар-история. Романа у нее с Иваном нет. У Чуйкова своя личная жизнь, а Агата пока свободна», — говорили инсайдеры.

20 апреля бывшая жена Павла Прилучного появилась на красной дорожке ММКФ, держась за руку с Чуйковым, чем подогрела очередные слухи о романе пары. При этом еще 1 апреля актриса опубликовала в Instagram совместную фотографию с телеведущим, намекая на новые отношения. Она сопроводила снимок фразой: «В каждой шутке...»

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что мечтает о свадьбе.

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