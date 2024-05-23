Абхазия возглавила рейтинг самых популярных зарубежных курортов у россиян

Абхазия стала лидером среди самых популярных зарубежных курортов у россиян, сместив Турцию на второе место. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Островок».

«Число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в три раза», — отметили эксперты.

Доля страны в общем объеме бронирований россиян в отелях за границей выросла почти вдвое, до 13% по сравнению с 7% в 2023 году.

Популярностью в этом году также пользуются Таиланд, ОАЭ, Греция, Египет, Вьетнам, Кипр, Малайзия и Мальдивы. Особый интерес россияне проявляют к азиатским пляжным направлениям — спрос на них вырос на 91% год к году.

В целом спрос на заграничные курортные направления среди граждан РФ вырос на 80% по сравнению с прошлым годом.

До этого россиян предупредили о скором подорожании шенгенских виз. С 11 июня стоимость «шенгена» вырастет до €90 для взрослых и €45 для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Ранее стало известно, туристы из какой страны чаще других выбирают Россию для путешествия.