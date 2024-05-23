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Врач рассказала, при каком заболевании следует выбрать удаленную работу

Аллерголог Алешечкина: удаленная работа помогает смягчить вспышки аллергии

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Переход на удаленную работу помогает лучше контролировать аллергию. Об этом NewsInfo.Ru рассказала врач-аллерголог Мария Алешечкина.

Работа из дома позволяет минимизировать воздействие аллергенов: пыльцы, пыли, бытовой химии и ароматизаторов. Также при этом удобнее выстроить график приема лекарств, отметила врач. 

«Но, конечно же, удаленная работа не избавит человека от аллергии полностью, лишь только поможет снизить ее вспышки», — добавила врач.

До этого терапевт поддержала идею депутатов Госдумы о праве на удаленную работу для людей с аллергией при наличии медицинского заключения. Она подчеркнула, что не лечить аллергию нельзя.

Также аллергологи напоминают: сильный отек (более десяти сантиметров), лихорадка и озноб после укуса насекомых требуют обращения к врачу, так как эти симптомы аллергии могут быть опасны для жизни.

Ранее врач оценила эффективность фильтров-затычек для носа от аллергии.

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