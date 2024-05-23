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Россиянам назвали уловки мошенников в объявлениях о продаже автомобиля

Авито Авто: плохие фото в объявлении о продаже авто должны насторожить покупателя

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Павел Бедняков/РИА Новости

Недобросовестного продавца подержанного автомобиля можно определить по уже размещенному им объявлению. Об этом сообщает радио Sputnik с ссылкой на директора направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадима Иванова.

«Добросовестный продавец всегда сделает несколько четких снимков автомобиля с разных ракурсов. Подозрение вызывают размытые фото, фотографии только отдельных частей машины или ее салона. Это может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения», – сказал Иванов.

Кроме того, должно вызвать подозрение скудное описание в объявлении о продаже автомобиля. О потенциальном мошенничестве может говорить просьба внести задаток за машину. Не рекомендуется покупать автомобиль у человека, который продает его по доверенности и отказывается проехать с вами для перерегистрации транспортного средства.

До этого руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков заявил, что свидетельством того, что выставленный на продажу автомобиль побывал в воде, являются следы окисления на электрических контактах, отсутствие бумажных технологических наклеек на деталях и остатки воды в скрытых полостях кузова.

Несмотря на то, что химчистку салона могут сделать и в автомобиле, который в воде не был, полностью очищенный от следов эксплуатации салон должен побудить потенциального покупателя к детальной проверке, добавил эксперт.

Ранее стало известно, к каким поломкам может привести несвоевременная замена антифриза.

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