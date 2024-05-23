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Депутат отреагировал на карту РФ с зоной досягаемости ракет США, показанную в конгрессе

Депутат Шеремет напомнил США, что у РФ есть средства поражения любого агрессора

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет счел сумасшествием демонстрацию в конгрессе США карты России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS. В беседе с РИА Новости он предупредил, что у Москвы есть гарантированные возможности мгновенно уничтожить любого агрессора.

«В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло верх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет», — указал парламентарий.

По словам Шеремета, у «миролюбивой и очень терпеливой современной России» есть все необходимые средства, чтобы уничтожить агрессора, на каком континенте он бы ни находился.

Он также призвал граждан США отправить «на свалку истории» невменяемых политиков, которые стремятся погрузить мир в войну.

До этого председатель нижней палаты конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS. Маккол, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием отменить запрет для Киева наносить удары американским оружием по территории России, заявил, что недосягаемая сейчас для украинских войск зона используется российской артиллерией для обстрелов Украины.

Ранее стало известно о давлении на Байдена по поводу ударов американским оружием по России.

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