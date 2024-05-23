Шалимов объяснил, за счет чего «Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что итальянская «Аталанта» не дала дышать немецкому «Байеру» в финале Лиги Европы, передает «Матч ТВ».

«С «Аталантой» тяжело играть. Футболисты «Аталанты» не дали дышать игрокам «Байера», они сбили их игру. Они выиграли еврокубок впервые в карьере», — сказал Шалимов.

Встреча, которая прошла в ирландском Дублине, завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман. Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубок. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

В сезоне-2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии. В финале Кубка Германии клуб из Леверкузена сыграет с «Кайзерслаутерном». Встреча пройдет 25 мая.

Ранее Алексей Миранчук опубликовал фото с кубком Лиги Европы.