Полиция нашла всех участников драки у школы в Симферополе

Сотрудники полиции Крыма нашли всех участников массовой драки, случившейся у 21-й школы в Симферополе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник главы республики Олег Крючков.

«Ими оказались местные жители Симферополя, один — несовершеннолетний. <...> Причиной инцидента стал бытовой конфликт между родными братьями», — написал чиновник.

По словам Крючкова, на участников драки составили 16 протоколов по административной статье «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» и один протокол по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних».

О массовой драке у симферопольской школы сообщалось 22 мая. Telegram-канал «Mash на волне» писал, что подобное здесь происходит нередко, а участники конфликта якобы были похожи на мигрантов, и разбежались до приезда полиции.

Позднее Крючков пообещал, что дравшиеся молодые люди понесут наказание.

Ранее на юге Москвы задержали подозреваемых в массовой драке со стрельбой.