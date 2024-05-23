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В деревне под Тверью ребенок выпал из окна второго этажа таунхауса

В Тверской области ребенок выпал из окна таунхауса вместе с москитной сеткой

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СК РФ по Тверской области

В деревне Брусилово Тверской области трехлетний мальчик выпал со второго этажа таунхауса, пострадавший госпитализирован в многочисленными травмами. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в деревне Брусилово, трехлетний мальчик находился на втором этаже таунхауса. Ребенок забрался на подоконник возле открытого окна, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты.

Пострадавшего доставили в детскую больницу с многочисленными телесными повреждениями. По факту травмирования малолетнего проводится доследственная проверка. Устанавливаются, где в момент происшествия находились родители и почему мальчик остался без присмотра.

До этого сообщалось, что врачи Ессентукской городской клинической больницы спасли трехлетнего ребенка, которого доставили с тяжелой черепно-мозговой травмой. Пострадавший поступил в больницу по скорой. Мальчик выпал из окна второго этажа и ударился головой об асфальт. Врачи диагностировали у него перелом черепа, гематомы головы, сдавливающие структуры головного мозга, ушиб и отек головного мозга.

Ранее в Архангельске пятилетний ребенок выпал из окна квартиры.

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