Израиль готовит новые меры против Норвегии, Ирландии и Испании, признавших Палестину

Министерство иностранных дел Израиля рассматривает дальнейшие дипломатические шаги в отношении Норвегии, Ирландии и Испании, после того как эти страны решили признать независимость Палестины. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, один из возможных шагов – отмена визитов официальных лиц в Израиль и отзыв виз у дипломатов трех стран. Такая мера ограничит возможность посещать районы на Западном берегу реки Иордан, находящиеся под контролем Палестинской автономии, отмечается в материале.

Кроме того, Израиль может обратиться к США за дипломатической поддержкой с целью получения объяснений от Норвегии, Ирландии и Испании из-за их решения. Также еврейское государство может попросить Вашингтон убедить другие страны не следовать примеру о признании Палестины, говорится в тексте.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая. Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит появления подобного государства на своих границах. По его словам, 80% палестинцев на Западном берегу Иордана поддерживают атаку радикального палестинского движения ХАМАС на израильские поселения 7 октября 2023 года.

Ранее в Израиле заявили, что запомнят страны, признавшие Палестину.