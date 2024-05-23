Появились подробности инцидента с обрушившейся сценой в Мексике

В результате обрушения сцены на митинге в мексиканском штате Нуэво-Леон погибли девять человек, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщил губернатор штата Самуэль Гарсия на своей странице в X.

«С сожалением сообщаю, что к настоящему времени в результате ЧП погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний», — написал чиновник.

По данным газеты ABC Noticias, в результате происшествия пострадали 63 человека. Им уже оказывается медицинская помощь в различных больницах.

Во время предвыборного митинга в Мексике на кандидата в президенты страны от партии «Гражданское движение» Хорхе Альвареса Майнеса обрушились декорации.

Мероприятие проходило в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон. Оно было посвящено предвыборной кампании Лорении Каннавати, кандидата на пост мэра Сан-Педро в Нуэво-Леоне, которого сопровождал Майнес.

Причиной обрушения декораций стал сильный ветер.

Ранее в Словакии произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо.