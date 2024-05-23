Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник атаковал Белгородскую область, погибла женщина

Гладков сообщил о гибели женщины в селе Красный Восток после атаки дрона

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа, который атаковал Белгородскую область. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, обломки дрона упали на дом в селе Красный Восток.

«В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины», — написал глава области.

По словам Гладкова, части упавшего дрона также повредили близлежащие частные дома. На месте случившегося работают оперативные службы.

В ночь на 23 мая средства ПВО сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что снаряды были реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил дрон украинской армии над передним краем обороны на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала в центре Белгорода.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами