Беспилотник атаковал Белгородскую область, погибла женщина

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа, который атаковал Белгородскую область. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, обломки дрона упали на дом в селе Красный Восток.

«В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины», — написал глава области.

По словам Гладкова, части упавшего дрона также повредили близлежащие частные дома. На месте случившегося работают оперативные службы.

В ночь на 23 мая средства ПВО сбили 35 снарядов реактивных систем залпового огня и три беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что снаряды были реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил дрон украинской армии над передним краем обороны на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала в центре Белгорода.