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Стало известно, сколько россияне потратили на покупку новых авто в апреле

«Автостат»: траты россиян на новые автомобили в апреле упали на 13%

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Алексей Майшев/РИА Новости

В апреле россияне потратили на покупку новых автомобилей 431,3 млрд рублей. Об этом говорится в совместном исследовании банка «Открытие» и агентства «Автостат», пишет ТАСС.

За год показатель вырос в 2,1 раза. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года траты россиян на новые машины составили 208,3 млрд рублей. При этом общая сумма расходов уже второй месяц подряд превышает 400 млрд рублей.

По итогам апреля затраты на покупку авто выросли лишь у российских брендов — на 8%, до 62,1 млрд рублей. На «китайцев» было потрачено 263,4 млрд рублей (-14,6%), на «европейцев» — 55,3 млрд рублей (-10,2%), на «японцев» — 24,1 млрд рублей (-35,5%).

Сильнее всего сократились расходы на корейские автомобили. В прошлом месяце россияне потратили на них 9,8 млрд рублей, что на 42,9% меньше прошлогоднего показателя. Меньше всего снизились траты на машины американских брендов — всего на 1,7%, до 7,1 млрд рублей.

До этого сообщалось, что россияне впервые начали закладывать дорогие машины.

Ранее Китай вошел в топ-3 стран по доходам от продаж автомобилей.

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