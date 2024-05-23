Власти Херсонской области заявили о боях в дельте Днепра

В островной зоне дельты Днепра идут бои. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Сальдо, село Крынки на левом берегу Днепра полностью находится под контролем российских войск. В населенном пункте не осталось разрозненных групп Вооруженных сил Украины, а попытки ВСУ вернуть прежнее положение пресекаются, отметил он.

«Противник уменьшил, но не прекратил полностью действия в дельте реки Днепр. Боестолкновения наших военных с вражескими боевиками в островной зоне продолжаются», — пояснил Сальдо, добавляя, что «наши военные топят большую часть лодок уже на подходе», а «с остальными разбираются тотчас же, если они каким-то образом смогли доплыть».

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев говорил, что российские военные нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.