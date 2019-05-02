Зеленский сделал заявление о политической карьере в РФ

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет амбиций по поводу делать политической карьеры в России. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Так он прокомментировал запланированный выход шоу «Магия» с его участием на российском ТВ.

«Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделала меня популярным на Украине и, в конце концов, помогла стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид — у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет телеканал НТВ.