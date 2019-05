Байден потребовал отставки генпрокурора США на фоне «российского дела»

Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о намерении баллотироваться в главы государства в 2020 году, выступил за отставку генпрокурора Уильяма Барра после оглашения итогов «российского дела». Свой комментарий он дал журналисту CBS.

Байдену задали вопрос о том, должен ли Барр уйти со своего поста.

«Я думаю, что он потерял доверие американского народа. Я думаю, что он должен», — сказал Байден.

Разъяснить свою позицию подробнее политик отказался.

Ранее сообщалось, что генпрокурор отказался от допроса по «российскому делу» в палате представителей США после того, как демократы выдвинули ему ультиматум.

До этого Барра обвинили во лжи и попросили уйти в отставку.

