Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Об этом эфире программы «Комментарии» рассказал доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
«Уверен, что Владимир Александрович уже определился с тем, кого он будет назначать главой администрации президента», — сказал Галайчук.
При этом он не стал называть имя будущего главы администрации, подтвердив только, что он является публичным лицом.
Ранее Зеленский объявил конкурс по поиску советника.