Зеленский выбрал главу администрации

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.

Об этом эфире программы «Комментарии» рассказал доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.

«Уверен, что Владимир Александрович уже определился с тем, кого он будет назначать главой администрации президента», — сказал Галайчук.

При этом он не стал называть имя будущего главы администрации, подтвердив только, что он является публичным лицом.

Ранее Зеленский объявил конкурс по поиску советника.