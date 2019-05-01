Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В украинском МИДе выразили протест в связи с упрощением получения российского гражданства для украинцев, передает РИА «Новости».

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

«Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД», — подчеркнули в МИД Украины.

Кроме того, украинская сторона пообещала, что будет просить новых антироссийских санкций.

Ранее Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны. В ответ Зеленский заявил, что большинство украинцев не заинтересуются возможностью получения российского паспорта.