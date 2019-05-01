Генпрокурор США ответил на обвинения в искажении сути доклада по «российскому делу»

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Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр во время дачи показаний по «российскому делу» в Конгрессе США заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер во время расследования был наделен значительными полномочиями. Трансляцию заседания ведет CNN.

Таким образом он ответил на обвинения в том, что итоговый доклад по итогам двухлетнего расследования Мюллером предполагаемого «вмешательства» России в выборы в США в 2016 году, представленный впоследствии в американском Конгрессе, был искажен Барром.

«Как вы видите, Роберту Мюллеру было позволено завершить свою работу так, как он считает нужным», — заявил Барр.

Генпрокурор США добавил, что у Мюллера было время, деньги и ресурсы, необходимые для проведения его 22-месячного расследования.

Ранее глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф обвинил Барра в искажении доклада Мюллера по «российскому делу».