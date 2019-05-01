Мюллер пожаловался на извращение сути доклада по «российскому делу»

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Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр извратил суть доклада по делу о «вмешательстве России» в выборы в США. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Мюллер считает, что письмо Барра для конгресса не полностью отражает контекст, характер и суть работы и выводов по «российскому делу».

Как отмечается, Мюллер заявил о том, что из-за этого в обществе «возникла путаница» в отношении критически важных аспектов расследования.

Ранее СМИ сообщили, что Барр может не прийти на свой допрос из-за конфликта с конгрессом.