Мюллер пожаловался на извращение сути доклада по «российскому делу»
Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр извратил суть доклада по делу о «вмешательстве России» в выборы в США. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, Мюллер считает, что письмо Барра для конгресса не полностью отражает контекст, характер и суть работы и выводов по «российскому делу».
Как отмечается, Мюллер заявил о том, что из-за этого в обществе «возникла путаница» в отношении критически важных аспектов расследования.
Ранее СМИ сообщили, что Барр может не прийти на свой допрос из-за конфликта с конгрессом.