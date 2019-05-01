Генпрокурору США грозят импичментом после жалоб Мюллера по «российскому делу»
Кандидат в президенты США Хулиан Кастро в твиттере обвинил генпрокурора страны Уильяма Барра в «умышленном» введении в заблуждение американских граждан.
Таким образом он отреагировал на жалобу спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Барр в «неполной мере» изложил основные выводы расследования по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
«Барр должен уйти в отставку или немедленно обратиться за импичментом», — написал Кастро.
Он также добавил, что Барр якобы скрыл преступления президента США Дональда Трампа.
Ранее СМИ сообщили, что Мюллер обвинил Барра в «неполном» изложении доклада по «российскому делу».